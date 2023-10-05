У Києві дитина закрилася в квартирі: рятувальникам довелося викликати велику спецтехніку, фото

Рятувальникам довело викликати колінчатий підіймач.

Фото: ДСНС

У Подільському районі столиці рятувальники визволили дитину з квартири. Про це повідомила пресслужба ДСНС

Маленька дитина закрилася у квартирі у будинку по вул. Світлицького, 24А.

«Прибувши на місце, рятувальники встановили колінчатий підіймач та відкрили двері.

Наголошуємо бути пильними та не залишати своїх дітей без нагляду», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині з багатоповерхівки випала 4-річна дитина.

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