Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

  1. В Україні

Зарплати полонених отримуватимуть їхні сім’ї

07:00, 5 жовтня 2023
Законом передбачено, що той, хто перебуває в полоні, не втрачає свою зарплату, просто змінюється її отримувач.
Зарплати полонених отримуватимуть їхні сім’ї
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою України Закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських і деяких інших осіб, що передбачає передачу зарплат військовополонених їхнім сім’ям.

Як пояснив співавтор цього законопроекту, заступник Голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, сам механізм передачі зарплати родинам полонених надалі має бути затверджений підзаконними актами.

«Законом передбачено, що той, хто перебуває в полоні, не втрачає свою зарплату, просто змінюється її отримувач. Це дружина (чоловік), повнолітні діти, батьки або інші законні представники. Кожен військовослужбовець може вказати того, до кого звертатися, якщо з ним щось сталося. Думаю, що всі інші нюанси процесу будуть враховані в підзаконних актах», — зазначив політик.

За його словами, підписаний Президентом Закон виправить певну несправедливість, яка зараз існує.

«У нас справді є люди, які воювали, які в бойових умовах, на жаль, потрапили в полон, тож вони мають отримувати те саме грошове забезпечення, яке отримували, перебуваючи в бойових підрозділах. І якраз Закон надає можливість отримання цих виплат сім’ями військових. Також це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався в полон або самовільно залишив місця служби», — наголосив парламентарій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду