Зарплати полонених отримуватимуть їхні сім’ї

Законом передбачено, що той, хто перебуває в полоні, не втрачає свою зарплату, просто змінюється її отримувач.

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Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою України Закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських і деяких інших осіб, що передбачає передачу зарплат військовополонених їхнім сім’ям.

Як пояснив співавтор цього законопроекту, заступник Голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, сам механізм передачі зарплати родинам полонених надалі має бути затверджений підзаконними актами.

«Законом передбачено, що той, хто перебуває в полоні, не втрачає свою зарплату, просто змінюється її отримувач. Це дружина (чоловік), повнолітні діти, батьки або інші законні представники. Кожен військовослужбовець може вказати того, до кого звертатися, якщо з ним щось сталося. Думаю, що всі інші нюанси процесу будуть враховані в підзаконних актах», — зазначив політик.

За його словами, підписаний Президентом Закон виправить певну несправедливість, яка зараз існує.

«У нас справді є люди, які воювали, які в бойових умовах, на жаль, потрапили в полон, тож вони мають отримувати те саме грошове забезпечення, яке отримували, перебуваючи в бойових підрозділах. І якраз Закон надає можливість отримання цих виплат сім’ями військових. Також це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався в полон або самовільно залишив місця служби», — наголосив парламентарій.

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