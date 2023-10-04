Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

Вища рада правосуддя 3 жовтня 2023 року звернулася до Офісу Генерального прокурора щодо розслідування інциденту з встановленням спеціального технічного засобу для негласного отримання інформації в телевізор, що знаходився в кабінеті судді.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у червні суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олег Мигович придбав телевізор і встановив його в суді, у своєму робочому кабінеті.

Втім, 5 червня телевізор несподівано перестав працювати.

Оскільки телевізор мав гарантію, то Олег Мигович повернув його продавцю для подальшої передачі в сервісний центр.

Через деякий час майстер сервісного центру повідомив, що він виявив у телевізорі сторонній пристрій – спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації.

15 червня Олег Мигович звернувся із заявою в місцевий відділ поліції про вчинення кримінального правопорушення за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу та попросив внести відповідні відомості в ЄРДР.

Поліція направила заяву судді начальнику Управління СБУ в Івано-Франківській області для прийняття рішення. 22 червня Управління СБУ поінформувало Олега Миговича про те, що слідчий відділ Управління розпочав розслідування за ст. 359 КК. На цьому вся комунікація між суддею та правоохоронними органами припинилася.

У вересні Управління СБУ в Івано-Франківській області повідомило ВРП, що досудове розслідування у справі за ст. 359 КК «триває».

Також в СБУ повідомили, що «з метою встановлення наявності предмета злочину» - спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, співробітники СБУ вилучили телевізор разом із вказаним технічним пристроєм.

При цьому проведення судово-технічної експертизи чомусь було доручено зональному експертному відділу Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Втім, Вища рада правосуддя все ж вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання конкретної інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні за фактами, що повідомив суддя Олег Мигович.

Автор В’ячеслав Хрипун

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