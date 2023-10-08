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Следствие продолжается – в СБУ рассказали, что происходит с делом о прослушке в телевизоре судьи

10:00, 8 октября 2023
Для «объективного расследования» сотрудники СБУ изъяли телевизор вместе с записывающим устройством, но что дальше – неизвестно.
Следствие продолжается – в СБУ рассказали, что происходит с делом о прослушке в телевизоре судьи
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Высший совет правосудия 3 октября 2023 года обратился в Офис Генерального прокурора относительно расследования инцидента с установкой специального технического средства для негласного получения информации в телевизор, находившийся в кабинете судьи.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в июне судья Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области Олег Мигович приобрел телевизор и установил его в суде в своем рабочем кабинете.

Впрочем, 5 июня телевизор неожиданно перестал работать.

Поскольку телевизор имел гарантию, Олег Мигович вернул его продавцу для дальнейшей передачи в сервисный центр.

Спустя время мастер сервисного центра сообщил, что он обнаружил в телевизоре постороннее устройство – специальное техническое средство для негласного получения информации.

15 июня Олег Мигович обратился в местный отдел полиции с заявлением о совершении уголовного преступления по ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса и попросил внести соответствующие сведения в ЕРДР.

Полиция направила заявление судье начальнику Управления СБУ в Ивано-Франковской области для принятия решения. 22 июня Управление СБУ проинформировало Олега Миговича о том, что следственный отдел Управления начал расследование по ст. 359 УК. На этом вся коммуникация между судьей и правоохранительными органами прекратилась.

В сентябре Управление СБУ в Ивано-Франковской области сообщило ВСП, что досудебное расследование по делу по ст. 359 УК все еще «продолжается».

Также в СБУ сообщили, что «в целях установления наличия предмета преступления» – специального технического средства негласного получения информации, сотрудники СБУ изъяли телевизор вместе с указанным техническим устройством.

При этом проведение судебно-технической экспертизы было почему-то поручено зональному экспертному отделу Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Впрочем, Высший совет правосудия все же решил обратиться в Офис Генерального прокурора о предоставлении конкретной информации относительно раскрытия и расследования преступления в уголовном производстве по фактам, которые сообщил судья Олег Мигович.

Автор Вячеслав Хрипун

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