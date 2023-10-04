«Продавали» автомобілі для ЗСУ: викрито 12 учасників шахрайської групи

Зловмисники налагодили шахрайську схему «продажу» автівок на фронт.

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці викрили та ліквідували шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України. Її налагодили 12 учасників організованої групи.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, наразі усім повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян «з волі» у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

«Учасники організованої групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок. А в подальшому заволодівали грошовими коштами.

Для реалізації шахрайської оборудки вони розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, вони хочуть допомогти воїнам і готові особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Натомість, як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали», - сказано у повідомленні.

Учасники групи «з волі» отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові, а також завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.

На сьогодні встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Водночас отримані в ході слідства дані свідчать, що їх кількість значно більша.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також місцем проживання їхніх спільників. Вилучили «робочі» записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

Фото: gp.gov.ua

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