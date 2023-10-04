Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, - The Wall Street Journal.

  1. В Україні

«Продавали» автомобілі для ЗСУ: викрито 12 учасників шахрайської групи

15:32, 4 жовтня 2023
Зловмисники налагодили шахрайську схему «продажу» автівок на фронт.
«Продавали» автомобілі для ЗСУ: викрито 12 учасників шахрайської групи
Фото: gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронці викрили та ліквідували шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України. Її налагодили 12 учасників організованої групи.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, наразі усім повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян «з волі» у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

«Учасники організованої групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок. А в подальшому заволодівали грошовими коштами.

Для реалізації шахрайської оборудки вони розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, вони хочуть допомогти воїнам і готові особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Натомість, як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали», - сказано у повідомленні.

Учасники групи «з волі» отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові, а також завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.

На сьогодні встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Водночас отримані в ході слідства дані свідчать, що їх кількість значно більша.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також місцем проживання їхніх спільників. Вилучили «робочі» записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

Фото: gp.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва