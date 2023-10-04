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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

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Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

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Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

15:25, 4 жовтня 2023
Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.
Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка
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Якщо аудіозапис судового засідання на технічних носіях, що є в матеріалах кримінального провадження, має короткострокове переривання фіксації ходу судового засідання в частині змісту показань свідка, однак такий недолік не перешкоджає суду та учасникам провадження сприймати зміст показань цього свідка та досліджених доказів, а також перевірити правильність і повноту їх відображення, то це не свідчить про істотне порушення вимог кримінального процесуального законодавства. На цьому наголошено у постанові колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 30.08.2023 у справі № 204/5840/21.

Обставини справи

Під час судового розгляду кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК у суді першої інстанції здійснювався аудіозапис цього судового розгляду на технічних носіях інформації. За результатами судового розгляду суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок, яким визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує, що в матеріалах провадження частково відсутній звукозапис судового засідання, де було допитано свідків.

Позиція ККС ВС

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Так, ККС, перевіряючи вказані вище доводи в касаційній скарзі, прослухав аудіозапис судових засідань, зафіксованих на технічних носіях інформації, зокрема і в день, коли було допитано свідків. У ході допиту свідка на носії інформації дійсно зафіксовано короткострокове переривання фіксації ходу судового засідання, однак тривало протягом однієї секунди.

Незначна тривалість неякісної фіксації ходу судового засідання не перешкодила в необхідному обсязі зафіксувати зміст показань свідка, не вплинула на повноту відображення тих обставин, які повідомив свідок і відповідно до ст. 91 КПК підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене ККС дійшов висновку, що вказаний недолік технічної фіксації ходу судового засідання в цьому провадженні не можна вважати істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки не перешкоджає суду та учасникам провадження сприймати зміст досліджених доказів та перевірити правильність і повноту їх відображення в оскарженому вироку, зокрема, не завадили суду касаційної інстанції за результатами прослуховування аудіозапису судового засідання, який міститься на відповідному технічному носії інформації, сприйняти зміст показань свідка і переконатися в належній повноті і правильності їх відображення в оскарженому вироку. 

Автор: Наталя Мамченко

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