Судитимуть тренера з велосипедного спорту, через якого на тренуванні постраждала 16-річна дівчина

Спортсменці було спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

У Харкові прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом неналежного виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у липні 2021 року на харківському стадіоні проходив чемпіонат України з велоспорту на треку.

«Під час проведення навчально-тренувальних занять обвинувачений, будучи тренером збірної команди з Київської області, був зобов’язаний вжити заходів щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх. Проте спортсмен неналежно виконав свої професійні обов’язки.

Так, 16-річна представниця, яка брала участь у складі збірної команди Харківської області, знаходилась на полотні велотреку, здійснюючи тренувальний заїзд на трековому велосипеді. В цей час тренер вийшов на полотно треку, що призвело до його зіткнення з велосипедом, яким керувала неповнолітня», - сказано у повідомленні.

16-річній спортсменці було спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.