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Верховный Суд определил, когда некачественная фиксация хода судебного заседания не препятствует восприятию свидетельских показаний

16:00, 8 октября 2023
Верховный Суд рассмотрел дело, где встал вопрос влияния недостатка технической фиксации хода судебного заседания на восприятие свидетельских показаний.
Верховный Суд определил, когда некачественная фиксация хода судебного заседания не препятствует восприятию свидетельских показаний
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Если аудиозапись судебного заседания на технических носителях, имеющихся в материалах уголовного производства, имеет краткосрочное прерывание фиксации хода судебного заседания в части содержания свидетельских показаний, однако такой недостаток не препятствует суду и участникам производства воспринимать содержание показаний этого свидетеля и исследованных доказательств, а также проверить правильность и полноту их отражения, это не свидетельствует о существенном нарушении требований уголовного процессуального законодательства. Это подчеркивается в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 30.08.2023 по делу № 204/5840/21.

Обставини справи

Під час судового розгляду кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК у суді першої інстанції здійснювався аудіозапис цього судового розгляду на технічних носіях інформації. За результатами судового розгляду суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок, яким визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує, що в матеріалах провадження частково відсутній звукозапис судового засідання, де було допитано свідків.

Позиція ККС ВС

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Так, ККС, перевіряючи вказані вище доводи в касаційній скарзі, прослухав аудіозапис судових засідань, зафіксованих на технічних носіях інформації, зокрема і в день, коли було допитано свідків. У ході допиту свідка на носії інформації дійсно зафіксовано короткострокове переривання фіксації ходу судового засідання, однак тривало протягом однієї секунди.

Незначна тривалість неякісної фіксації ходу судового засідання не перешкодила в необхідному обсязі зафіксувати зміст показань свідка, не вплинула на повноту відображення тих обставин, які повідомив свідок і відповідно до ст. 91 КПК підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене ККС дійшов висновку, що вказаний недолік технічної фіксації ходу судового засідання в цьому провадженні не можна вважати істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки не перешкоджає суду та учасникам провадження сприймати зміст досліджених доказів та перевірити правильність і повноту їх відображення в оскарженому вироку, зокрема, не завадили суду касаційної інстанції за результатами прослуховування аудіозапису судового засідання, який міститься на відповідному технічному носії інформації, сприйняти зміст показань свідка і переконатися в належній повноті і правильності їх відображення в оскарженому вироку. 

Автор: Наталья Мамченко

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