Ночью враг попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге: в Воздушных силах сообщили подробности «шахедной» атаки

Приоритетом атаки в ночь на 1 ноября была Полтавская область.

Фото: Филипп Пронин

В ночь на 1 ноября россия в очередной раз запустила ударные дроны по Украине. Зафиксировано попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Приоритетом ночной "шахедной" атаки для оккупантов была Полтавская область. Дроны запускались в несколько волн, выходили группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов", - пояснил он.

Игнат добавил, что российские подразделения не только пытаются ударить по объектам, но и найти слабые места в противовоздушной обороне Украины.

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