Облагается ли НДФЛ сумма выходного пособия при увольнении работника: разъяснение

В ГНС отметили, что выходное пособие в связи с увольнением работника, в том числе при выходе на пенсию, облагается НДФЛ по ставке 18%.

Налоговая служба в Одесской области информирует, облагается ли НДФЛ сумма выходного пособия при увольнении работника.

Отмечается, что согласно пп. 14.1.48 НКУ заработная плата для целей разд. IV НКУ – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма по закону.

Согласно пп. "с" пп. 165.1.1 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма ежегодного разового денежного пособия, предоставляемого согласно Закону Украины от 22.10.1993 №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями.

Исключения, предусмотренные пп. 165.1.1 НКУ, не распространяются на выплату заработной платы, денежного (исходного) пособия при выходе на пенсию (в отставку) и выплату, связанную с временной потерей трудоспособности.

Согласно п. 167.1 НКУ ставка налога составляет 18% налогооблагаемой базы относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в пп. 167.2 – 167.5 НКУ) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и гражданско-правовыми договорами.

Следовательно, выходное пособие в связи с увольнением работника, в том числе при выходе на пенсию, облагается налогом по ставке 18%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.