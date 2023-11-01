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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

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Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

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  1. В Украине

Облагается ли НДФЛ сумма выходного пособия при увольнении работника: разъяснение

18:44, 1 ноября 2023
В ГНС отметили, что выходное пособие в связи с увольнением работника, в том числе при выходе на пенсию, облагается НДФЛ по ставке 18%.
Облагается ли НДФЛ сумма выходного пособия при увольнении работника: разъяснение
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Налоговая служба в Одесской области информирует, облагается ли НДФЛ сумма выходного пособия при увольнении работника.

Отмечается, что согласно пп. 14.1.48 НКУ заработная плата для целей разд. IV НКУ – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма по закону.

Согласно пп. "с" пп. 165.1.1 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма ежегодного разового денежного пособия, предоставляемого согласно Закону Украины от 22.10.1993 №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями.

Исключения, предусмотренные пп. 165.1.1 НКУ, не распространяются на выплату заработной платы, денежного (исходного) пособия при выходе на пенсию (в отставку) и выплату, связанную с временной потерей трудоспособности.

Согласно п. 167.1 НКУ ставка налога составляет 18% налогооблагаемой базы относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в пп. 167.2 – 167.5 НКУ) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и гражданско-правовыми договорами.

Следовательно, выходное пособие в связи с увольнением работника, в том числе при выходе на пенсию, облагается налогом по ставке 18%.

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