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  1. Суд інфо

Електронний суд: як подати вторинну заяву по справі

10:35, 25 жовтня 2023
Для подачі вторинної заяви у Електронному суді необхідно зробити декілька кроків.
Електронний суд: як подати вторинну заяву по справі
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило, як подати вторинну заяву по справі у Електронному суді.

В системі всі шаблони розмежовані на дві частини: первинного та вторинного типу. Для прикладу, шаблон «Відвід судді» неможливо використати з розділу «Мої заяви». Шаблон заяви про «Відвід судді» вторинного типу і доступний для подачі лише за наявності справи та провадження.  

Вторинні заяви – це заяви що подаються по справі, яка вже зареєстрована в суді та доступ до якої вам надано в кабінеті ЕС. Вторинні заяви подаються користувачами з розділу «Мої справи». Номер справи, номер провадження (за наявності), тип судочинства, категорія/підкатегорія справи, суд та суддя будуть заповнені автоматично інформацією, що міститься в справі.  

Для подачі вторинної заяви необхідно:  

- Обрати профіль користувача («Як фізична особа» або «Як представник»).  

- Відкрити розділ «Мої справи».  

- Перейти до провадження та натиснути кнопку «Створити заяву».  

- У разі необхідності повернутися до попереднього кроку, натисніть кнопку «Повернутись».  

- Подальші кроки залежать від обраного шаблону.   

Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.

Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.

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