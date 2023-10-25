Електронний суд: як подати вторинну заяву по справі

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило, як подати вторинну заяву по справі у Електронному суді.
В системі всі шаблони розмежовані на дві частини: первинного та вторинного типу. Для прикладу, шаблон «Відвід судді» неможливо використати з розділу «Мої заяви». Шаблон заяви про «Відвід судді» вторинного типу і доступний для подачі лише за наявності справи та провадження.
Вторинні заяви – це заяви що подаються по справі, яка вже зареєстрована в суді та доступ до якої вам надано в кабінеті ЕС. Вторинні заяви подаються користувачами з розділу «Мої справи». Номер справи, номер провадження (за наявності), тип судочинства, категорія/підкатегорія справи, суд та суддя будуть заповнені автоматично інформацією, що міститься в справі.
Для подачі вторинної заяви необхідно:
- Обрати профіль користувача («Як фізична особа» або «Як представник»).
- Відкрити розділ «Мої справи».
- Перейти до провадження та натиснути кнопку «Створити заяву».
- У разі необхідності повернутися до попереднього кроку, натисніть кнопку «Повернутись».
- Подальші кроки залежать від обраного шаблону.
Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.
Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.
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