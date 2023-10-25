Євросоюз не може дозволити путіну встановити маріонеткову владу в Києві, – Боррель

Боррель також наголосив, що Євросоюз вважає неприпустимою капітуляцію України перед режимом путіна.

Війну росії з Україною можна було б швидко завершити, припинивши допомогу Києву, але в Євросоюзі цього не хочуть. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на конференції «Європа і мир», передає ВВС.

За його словами, українці не можуть самостійно захиститися від російської агресії та потребують допомоги Європи.

Боррель також наголосив, що Євросоюз вважає неприпустимою капітуляцію України перед режимом путіна.

«Ми не можемо дозволити путіну встановити маріонетковий уряд у Києві та розмістити російську армію на польському кордоні», - заявив він.

Представник ЄС додав, що російський президент, ймовірно, двічі подумав, чи варто вторгатися в Україну, якби знав, як Євросоюз та інші країни підтримають Київ.

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