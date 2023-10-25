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Евросоюз не может позволить путину установить марионеточную власть в Киеве, – Боррель

12:22, 25 октября 2023
Боррель также подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимым капитуляцию Украины перед режимом путина.
Евросоюз не может позволить путину установить марионеточную власть в Киеве, – Боррель
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Войну россии с Украиной можно было бы быстро завершить, прекратив помощь Киеву, но в Евросоюзе этого не хотят. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на конференции «Европа и мир», передает ВВС.

По его словам, украинцы не могут самостоятельно защититься от российской агрессии и нуждаются в помощи Европы.

Боррель также подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимым капитуляцию Украины перед режимом путина.

«Мы не можем позволить путину установить марионеточное правительство в Киеве и разместить российскую армию на польской границе», - заявил он.

Представитель ЕС добавил, что российский президент, вероятно, дважды подумал, следует ли вторгаться в Украину, если бы знал, как Евросоюз и другие страны поддержат Киев.

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