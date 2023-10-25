25 октября: какой сегодня праздник и главные события

25 октября в Украине празднуют День военного капеллана.

В среду, 25 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 октября в Украине празднуют День военного капеллана. Праздник был создан в честь святого Мартина Милостивого, бывшего Турским епископом и основателем военного духовенства. В Украине военные капелланы играют немаловажную роль. Они оберегают души бойцов сочувствием и добротой, исцеляя душевные раны. Их основным оружием является Слово Господне.

Также 25 октября День карате. Праздник посвящен боевому искусству каратэ, возникшему в Японии (Окинава) и распространившемуся по всему миру. В карате сочетается умственная дисциплина и физическая подготовка, способствующая развитию силы, концентрации у практикующих и ловкости.

А еще 25 октября Всемирный день производителей пиццы. Это особый праздник, посвященный самому любимому блюду миллионов людей и мастеров, которые его готовят. История пиццы берет свое начало в Неаполе (современная Италия) в XVIII веке среди бедняков, известных под названием "лаццарони". Они жили в скромных помещениях и готовили себе есть под открытым небом. Так появились пирожковидные лепешки с разной начинкой, которые готовятся на огне.

25 октября празднуют Международный день художника. Праздник был начат в 2004 году по инициативе известного канадского художника Криса Мак-Клюра, который пишет на холсте в стиле романтического реализма. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы подчеркнуть вклад художников в культурное развитие общества.

Также 25 октября Всемирный день оперы. Праздник достаточно новый, ведь возник только в 2019 году. Дату выбрали неслучайно, именно в этот день родились Иоганн Штраус и Жорж Бизе. Опера — международный язык, понимаемый представителями разных народов и культур.

А еще 25 октября Международный день борьбы женщин за мир. История этого события тесно связана с Международной демократической федерацией женщин, созданной в декабре 1945 года во время парижского Международного женского конгресса.

Какой сегодня церковный праздник

25 октября в церковном календаре – день памяти монаха Печерского монастыря Мартирия. Он получил пост дьякона за соблюдение строгого поста и душевную чистоту. Умел творить разные чудеса. Его святое имя вспоминают в седьмой песне канона преподобных Дальних пещер в Киево-Печерской лавре.

Календарь важных событий за 25 октября:

1586 год — шотландскую королеву Марию Стюарт приговаривают к смерти;

1839 год — в Манчестере издают первое в мире железнодорожное расписание;

1921 год — начинается Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника;

1929 год — курс проданных накануне на Нью-Йоркской бирже 13 миллионов акций падает на 90%, что вызывает панику в Нью-Йорке и других городах мира;

1938 год — создают Национальный союз художников Украины;

1948 год — в Чехословацкой республике основывают исправительно-трудовые лагеря;

1962 год — Карибский кризис: посол США в ООН на заседании Совета безопасности демонстрирует фотографии советских ракет на Кубе;

1978 год — американский президент Рональд Рейган подписывает законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы;

1992 год — на референдуме принимают Конституцию Литвы;

2015 год — проходят местные выборы в Украине и Выборы в Парламент Польши;

2018 год — выпуск культового комикса о Бэтмене, "Бэтмен: Долгий Хэллоуин", украинском;

2022 год — вступает в должность новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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