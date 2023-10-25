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  1. В мире

В Чехии сбросили миллион долларов с вертолета: тысячи людей собирали деньги в пакеты, видео

10:05, 25 октября 2023
Люди пришли на акцию большими компаниями и пытались выхватить деньги из-под носа друг друга.
В Чехии сбросили миллион долларов с вертолета: тысячи людей собирали деньги в пакеты, видео
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В Чехии прошла масштабная благотворительная акция, во время которой людям раздали миллион долларов. Для акции арендовали вертолет, который разбрасывал деньги в поле вблизи города Лиса-над-Лабем. Организовал квест инфлюэнсер и ведущий Камил Бартошек, более известный под псевдонимом Kazma, передает Brainee.

Казма устроил конкурс, в котором пообещал победителю миллион долларов за расшифрованный код в его авторском фильме Onemanshow: The Movie. Однако никто не смог догадаться, что инфлюэнсер зашифровал в видео.

В конце концов, не дождавшись правильного ответа, миллионер пообещал не оставлять себе деньги, а дать возможность каждому поклоннику забрать их.

Он разослал зашифрованную локацию пользователям, которые поделись своей почтой. В определенный день и время Казма отправил на место вертолет с ящиком денег.

Над полем, где стояли тысячи людей, банкноты развеялись и засыпали землю, а очевидцы с пакетами бросились собирать их. На сбор денег пошло меньше часа.

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