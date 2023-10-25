Нужно ли платить ЕСВ при выплате больничных от ПФУ после увольнения: разъяснение

После увольнения работника предприятие не несет обязанности страхователя, а соответственно и плательщика ЕСВ.

Управление налогообложения физических лиц ГУ ГНС в Винницкой области разъяснило особенности начисления единого взноса из суммы пособия по временной нетрудоспособности, если страховой случай начался в день увольнения.

Так, согласно ст. 40 КЗоТ не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения согласно п. 5 ст. 40 КЗоТ).

Согласно ст. 116 КЗоТ при увольнении работника выплата всех сумм, принадлежащих ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Пунктом первым ст. 12 разд. IV Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (в редакции Закона Украины от 21.09.2022 №2620-IX) установлено, что право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом.

Согласно абзацу второму п. 2.27 разд. ІІ Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 №58 с изменениями и дополнениями, днем увольнения считается последний день работы.

Основанием для назначения, в частности, пособия по временной нетрудоспособности является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности (п. 1 ч. 1 ст. 23 разд. IV Закона №1105).

Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности в случаях, указанных в п. 1 (временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, а также временная нетрудоспособность в период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве) и п. 7 (нахождение в учреждении здравоохранения, на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий) ч. 1 ст. 15 Закона №1105 осуществляется за счет средств работодателя в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (ч. 2 ст. 15 Закона №1105).

Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) регулируется исключительно Законом Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями.

Согласно абзацу седьмого ч. 1 ст. 4 Закона №2464 плательщиками единого взноса являются, в частности, предприятия, учреждения, организации, физические лица, использующие наемный труд и органы, выплачивающие пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством для лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности.

Базой начисления единого взноса для плательщиков, указанных в абзаце седьмом ч. 1 ст. 4 Закона №2464 есть, в частности, суммы оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, осуществляемой за счет средств работодателя (абзац второй п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона №2464).

Согласно п. 10 ч. 1 ст. 1 Закона №2464 страхователи – работодатели и другие лица, которые в соответствии с Законом № 2464 обязаны уплачивать единый взнос.

Застрахованное лицо – это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался в установленном Законом №2464 порядке единый взнос (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона) №2464).

После увольнения работника предприятие не несет обязанности страхователя, а соответственно и плательщика страховых взносов.

Следовательно, суммы пособия по временной нетрудоспособности, начисленные и выплаченные лицам после их увольнения, не являются базой начисления единого взноса.

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