Республиканцы выдвинули нового кандидата на пост спикера Палаты представителей США

Майк Джонсон стал четвертым номинированным кандидатом на должность спикера Палаты представителей.

Фото: bloomberg.com

Республиканцы в Палате представителей выдвинули на должность спикера Майка Джонсона, передает CNN.

Голосование за Джонсона состоялось под конец дня после того, как только избранный кандидатом проукраинский Том Эммер снял свою кандидатуру под давлением трампистов.

За Джонсона проголосовали 128 голосов, а вторым стал Маккарти с 43 голосами.

Издание отмечает, что 51-летний Майк Джонсон достаточно популярен среди коллег-республиканцев. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли он набрать 217 голосов для победы в финальном голосовании.

Издание Axios добавляет, что Джонсон известен как искренний союзник Трампа и решительно защищал его при попытке объявить 45-му президенту импичмент.

Напомним, Джонсон стал уже 4-м номинированным кандидатом на должность спикера Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что в США снова не назначили спикера Палаты представителей.

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