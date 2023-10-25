Республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера Палати представників США

Майк Джонсон став четвертим номінованим кандидатом на посаду спікера Палати представників.

Фото: bloomberg.com

Республіканці у Палаті представників висунули на посаду спікера Майка Джонсона, передає CNN.

Голосування за Джонсона відбулося під кінець дня після того, як щойно обраний кандидатом проукраїнський Том Еммер зняв свою кандидатуру під тиском трампістів.

За Джонсона проголосували 128 голосів, а другим став Маккарті з 43 голосами.

Видання зазначає, що 51-річний Майк Джонсон є досить популярним серед колег-республіканців. Втім, поки невідомо, чи зможе він набрати 217 голосів для перемоги у фінальному голосуванні.

Видання Axios додає, що Джонсон відомий як щирий союзник Трампа і рішуче захищав його під час спроби оголосити 45-му президенту імпічмент.

Нагадаємо, Джонсон став вже 4-м номінованим кандидатом на посаду спікера Палати представників.

Раніше ми писали, що у США знову не призначили спікера Палати представників.

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