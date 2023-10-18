У США знову не призначили спікера Палати представників

Джим Джордан вдруге не набрав 217 необхідних голосів - у нього 199.

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Конгресмен-республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, знову не зміг набрати необхідну кількість голосів для обрання на посаду спікера Палати представників США.

Як повідомляє BBC, його кандидатуру не підтримали 22 представники Республіканської партії — він набрав 199 голосів з 217 необхідних.

Без спікера Палата представників не зможе ухвалити будь-які законопроекти чи схвалити прохання Білого дому про надання надзвичайної допомоги. Це включає потенційну допомогу Ізраїлю.

Як пишуть у виданні, деякі законодавці запропонували надати повноваження виконувачу обов'язків спікера Патріку МакГенрі на тимчасовий період від 30 до 90 днів.

Зазначимо, Палата представників уже 16-й день без очільника.

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