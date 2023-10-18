В США снова не назначили спикера Палаты представителей

Джим Джордан второй раз не набрал 217 необходимых голосов – у него 199.

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Конгрессмен-республиканец Джим Джордан, который выступает против помощи Украине, снова не смог набрать необходимое количество голосов для избрания на должность спикера Палаты представителей США.

Как сообщает BBC, его кандидатуру не поддержали 22 представителя Республиканской партии — он набрал 199 голосов из 217 необходимых.

Без спикера Палата представителей не сможет принять какие-либо законопроекты или одобрить просьбу Белого дома о предоставлении чрезвычайной помощи. Это включает в себя потенциальную помощь Израилю.

Как пишут в издании, некоторые законодатели предложили предоставить полномочия исполняющему обязанности спикера Патрику МакГенри на временный период от 30 до 90 дней.

Отметим, что Палата представителей уже 16-й день без руководителя.

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