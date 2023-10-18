Опасный «сувенир»: в Одессе в офисе торговой сети произошел взрыв, есть пострадавшие

В одесском офисе взорвался использованный боеприпас.

Фото: od.npu.gov.ua

В среду, 18 октября, в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что двое работников, которые находились при взрыве в помещении, с взрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехника и криминалисты. В рамках начатого по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины уголовное производство, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета.

Продолжается следствие.

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