Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G.
По его словам, сейчас подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии.
«Договорились о совместной работе по внедрению 5G в Украине, поддержке мобильных операторов и восстановлению широкополосного интернета», - говорит министр цифровой трансформации.
Федоров добавил, Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. А обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.
«Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и обеспечивать украинцев качественной связью и интернетом. Сотрудничество будет способствовать более быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и поможет построить технологическую телеком-инфраструктуру», - сказал министр.
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