Латвия и Украина договорились о совместной работе по внедрению 5G в Украине.

Фото: ukrinform.com

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G.

По его словам, сейчас подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии.

«Договорились о совместной работе по внедрению 5G в Украине, поддержке мобильных операторов и восстановлению широкополосного интернета», - говорит министр цифровой трансформации.

Федоров добавил, Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. А обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.

«Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и обеспечивать украинцев качественной связью и интернетом. Сотрудничество будет способствовать более быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и поможет построить технологическую телеком-инфраструктуру», - сказал министр.