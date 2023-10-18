Латвія та Україна домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.

Фото: ukrinform.com

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G.

За його словами, наразі підписано меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії.

«Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету», - каже міністр цифрової трансформації.

Федоров додав, що Латвія — одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. А обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.

«Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом. Співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру», - сказав міністр.

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