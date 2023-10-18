Небезпечний «сувенір»:  в Одесі в офісі торговельної мережі стався вибух, є постраждалі

У середу, 18 жовтня, в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніру приніс один з постраждалих. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
Зазначається, що двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. В рамках розпочатого за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України кримінального провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета.
Триває слідство.
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