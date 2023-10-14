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Республіканці висунули на посаду голови Палати представників Джордана, проте стійкої підтримки у власній партії немає

12:50, 14 жовтня 2023
Наразі Джим Джордан перемагає на виборах на посаду спікера Палати представників, але є розбіжності.
Республіканці висунули на посаду голови Палати представників Джордана, проте стійкої підтримки у власній партії немає
Джерело фото: censor.net
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Консервативний конгресмен від штату Огайо Джим Джордан був обраний кандидатом від Республіканської партії на пост спікера Палати представників. Він набрав 124 голоси членів партії під час таємного голосування, яке відбулося в п'ятницю вдень, при 81 проти, – повідомляє The Washington Post.

Додатково, провели опитування всередині партії, щоб визначити реальну підтримку Джима Джордана, який є представником так званого «трампістського крила» Республіканської партії. Результати цього опитування виявилися не такими вражаючими, як бажалося Джордану, оскільки 152 партійці підтримали його кандидатуру, і 55 висловились проти. Для обрання на посту спікера Палати представників потрібно отримати підтримку 217 голосів, що є більшістю в цьому законодавчому органі.

Республіканці зберуться ще раз у понеділок, 16 жовтня, для проведення наступного закритого голосування щодо можливої підтримки Джордана на посту спікера Палати представників.

Наступним кроком у процесі обрання нового спікера є голосування повного складу Палати представників, включаючи демократів.

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