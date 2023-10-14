Республіканці висунули на посаду голови Палати представників Джордана, проте стійкої підтримки у власній партії немає

Консервативний конгресмен від штату Огайо Джим Джордан був обраний кандидатом від Республіканської партії на пост спікера Палати представників. Він набрав 124 голоси членів партії під час таємного голосування, яке відбулося в п'ятницю вдень, при 81 проти, – повідомляє The Washington Post.
Додатково, провели опитування всередині партії, щоб визначити реальну підтримку Джима Джордана, який є представником так званого «трампістського крила» Республіканської партії. Результати цього опитування виявилися не такими вражаючими, як бажалося Джордану, оскільки 152 партійці підтримали його кандидатуру, і 55 висловились проти. Для обрання на посту спікера Палати представників потрібно отримати підтримку 217 голосів, що є більшістю в цьому законодавчому органі.
Республіканці зберуться ще раз у понеділок, 16 жовтня, для проведення наступного закритого голосування щодо можливої підтримки Джордана на посту спікера Палати представників.
Наступним кроком у процесі обрання нового спікера є голосування повного складу Палати представників, включаючи демократів.
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