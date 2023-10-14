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Республиканцы выдвинули на пост председателя Палаты представителей Джордана, однако устойчивой поддержки в собственной партии нет

12:50, 14 октября 2023
Сейчас Джим Джордан побеждает на выборах на должность спикера Палаты представителей, но есть разногласия.
Республиканцы выдвинули на пост председателя Палаты представителей Джордана, однако устойчивой поддержки в собственной партии нет
Источник фото: censor.net
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Консервативный конгрессмен от штата Огайо Джим Джордан был избран кандидатом от Республиканской партии на пост спикера Палаты представителей. Он набрал 124 голоса членов партии во время тайного голосования, которое состоялось в пятницу днем, при 81 против, – сообщает The Washington Post.

Дополнительно, провели опрос внутри партии, чтобы определить реальную поддержку Джима Джордана, который является представителем так называемого «трампистского крыла» Республиканской партии. Результаты этого опроса оказались не такими впечатляющими, как хотелось Джордану, поскольку 152 партийца поддержали его кандидатуру, и 55 высказались против. Для избрания на пост спикера Палаты представителей нужно получить поддержку 217 голосов, что является большинством в этом законодательном органе.

Республиканцы соберутся еще раз в понедельник, 16 октября, для проведения следующего закрытого голосования относительно возможной поддержки Джордана на посту спикера Палаты представителей.

Следующим шагом в процессе избрания нового спикера является голосование полного состава Палаты представителей, включая демократов.

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