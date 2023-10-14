Республиканцы выдвинули на пост председателя Палаты представителей Джордана, однако устойчивой поддержки в собственной партии нет

Сейчас Джим Джордан побеждает на выборах на должность спикера Палаты представителей, но есть разногласия.

Источник фото: censor.net

Консервативный конгрессмен от штата Огайо Джим Джордан был избран кандидатом от Республиканской партии на пост спикера Палаты представителей. Он набрал 124 голоса членов партии во время тайного голосования, которое состоялось в пятницу днем, при 81 против, – сообщает The Washington Post.

Дополнительно, провели опрос внутри партии, чтобы определить реальную поддержку Джима Джордана, который является представителем так называемого «трампистского крыла» Республиканской партии. Результаты этого опроса оказались не такими впечатляющими, как хотелось Джордану, поскольку 152 партийца поддержали его кандидатуру, и 55 высказались против. Для избрания на пост спикера Палаты представителей нужно получить поддержку 217 голосов, что является большинством в этом законодательном органе.

Республиканцы соберутся еще раз в понедельник, 16 октября, для проведения следующего закрытого голосования относительно возможной поддержки Джордана на посту спикера Палаты представителей.

Следующим шагом в процессе избрания нового спикера является голосование полного состава Палаты представителей, включая демократов.

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