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  1. В Украине

Украинцам пересчитают налоги на квартиры: сколько придется платить

22:00, 14 октября 2023
В Украине на 2024 год увеличатся налоги на квартиры.
Украинцам пересчитают налоги на квартиры: сколько придется платить
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Украинцам на 2024 год придется платить налоги за свои квартиры, вычисленные на основе площади жилья за предыдущий год 2023. По информации от Государственной налоговой службы, размер этого налога составит 100,5 гривен за квадратный метр, превышающий установленную законом норму. По действующему законодательству, норма для квартиры составляет 60 квадратных метров, а для дома – 120 квадратных метров.

Указано, что налог исчисляется только на «избыточную» площадь вне указанной нормы. Местные власти имеют право увеличивать эту «норму», но это редко делается, поскольку собранные средства идут в бюджет. Сейчас действуют следующие нормы:

- 60 квадратных метров для квартир: налог уплачивается за каждый последующий квадратный метр.

- 120 квадратных метров для домов: налог уплачивается за каждый следующий квадратный метр.

- 180 квадратных метров, если у вас есть и дом, и квартира: налог уплачивается за каждый последующий квадратный метр.

Размер налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. В 2023 году минимальная заработная плата составляла 6700 гривен (и осталась на том уровне). Таким образом, максимальная сумма налога на лишнюю площадь составляет 100,5 гривен за каждый квадратный метр.

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