Смертельное нападение на школу: Франция мобилизует до 7000 солдат для усиления безопасности по всей стране

Франция разворачивает мобилизацию до 7000 военных после смертельного нападения на школу исламским радикалом.

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Франция разворачивает масштабные меры по повышению безопасности и мобилизует до 7000 солдат по всей стране после нападения на школу, во время которого учитель получил смертельное ножевое ранение, а еще три человека были ранены, – сообщает abc news.

Власти подозревают нападавшего в радикализации, а само нападение рассматривается как проявление глобальной напряженности из-за конфликта между Израилем и ХАМАС.

После нападения в школе, антитеррористические органы начали расследование, и под стражей находится подозреваемый и еще несколько человек. Подозреваемый, чеченец, был известен службам безопасности по радикализации и посещал саму школу.

Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя руководство мерами по укреплению безопасности. К вечеру понедельника запланировано развернуть 7000 солдат для повышения безопасности в стране. Угроза «чрезвычайного нападения» позволяет правительству привлекать военнослужащих для защиты общественных мест среди других мер.

В субботу полиция обеспечивала безопасность для детей и взрослых в школе, хотя занятия были отменены.

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