Смертельний напад на школу: Франція мобілізує до 7000 солдатів для посилення безпеки по всій країні

Франція розгортає мобілізацію до 7000 військових після смертельного нападу на школу ісламським радикалом.

Джерело фото: ukrinform

Франція розгортає масштабні заходи з підвищення безпеки та мобілізує до 7000 солдатів у всій країні після нападу на школу, під час якого вчитель отримав смертельне ножове поранення, а ще троє людей були поранені, – повідомляє abc news.

Влада підозрює нападника у радикалізації, а сам напад розглядається як прояв глобальної напруженості через конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Після нападу у школі, антитерористичні органи розпочали розслідування, і під вартою перебуває підозрюваний та ще декілька осіб. Підозрюваний, чеченець, був відомий службам безпеки за радикалізацією та відвідував саму школу.

Президент Франції Еммануель Макрон взяв на себе керівництво заходами зі зміцнення безпеки. До вечора понеділка заплановано розгорнути 7000 солдатів для підвищення безпеки у країні. Загроза «надзвичайного нападу» дозволяє уряду залучати військовослужбовців для захисту громадських місць серед інших заходів.

У суботу поліція забезпечувала безпеку для дітей та дорослих в школі, хоча заняття були скасовані.

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