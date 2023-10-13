У Франції озброєний чоловік з вигуками «Аллаху Акбар» напав на школу: один загиблий, троє поранених

У французькому Аррасі чоловік з ножем увійшов до школи та нападав на кількох людей.

Джерело фото: leparisien

У п'ятницю, 13 жовтня, вранці чоловік з ножем увійшов до середньої школи Гамбетта в Аррасі (Па-де-Кале), що у Франції. Він вбив одну людину та кількох інших поранив, – повідомляє Le Parisien.

За даними ЗМІ, підозрюваний вигукував «Аллаху Акбар».

В результаті нападу загинув учитель, ще кілька людей дістали поранення.

На місце події виїхав префект Па-де-Кале. Спрацювало кризове відділення. Чоловіка було заарештовано.

«Поліцейська операція відбулася в середній школі Гамбетта в Аррасі. Зловмисника затримала поліція», – повідомили в поліції.

Двоє вчителів та технічний працівник отримали ножові поранення. Один із постраждалих наразі перебуває в аварійному стані.

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