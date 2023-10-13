Во Франции вооруженный мужчина с криками «Аллаху Акбар» напал на школу: один погибший, трое раненых

Во французском Аррасе мужчина с ножом вошел в школу и нападал на нескольких человек.

Источник фото: leparisien

В пятницу, 13 октября, утром мужчина с ножом вошел в среднюю школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале), что во Франции. Он убил одного человека и нескольких других ранил, – сообщает Le Parisien.

По данным СМИ, подозреваемый выкрикивал «Аллаху Акбар».

В результате нападения погиб учитель, еще несколько человек получили ранения.

На место происшествия выехал префект Па-де-Кале, сработало кризисное отделение. Мужчина был арестован.

«Полицейская операция состоялась в средней школе Гамбетта в Аррасе. Злоумышленника задержала полиция», – сообщили в полиции.

Двое учителей и технический работник получили ножевые ранения. Один из пострадавших сейчас находится в аварийном состоянии.

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