В АРМА передали корпоративные права гражданина рф на общества в Трускавце, Киеве и Запорожье

Стоимость переданных в АРМА активов россиянина составляет около 5 млн грн

Офис Генерального прокурора сообщил, что были арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права и имущество субъекта хозяйствования. Их конечным бенефициаром является гражданин рф. Об этом говорится на официальном сайте ОГП.

Стоимость переданных активов составляет около 5 млн грн.

Отмечается, что в собственности гражданина государства-агрессора находятся предприятия и имущественные комплексы на территории курортного Трускавца во Львовской области и в АР Крым.

«Установлено, что в 2016 году его гостиница на оккупированном полуострове предоставляла свои услуги по проживанию военизированным формированием россии. На сегодняшний день он продолжает осуществлять свою деятельность, уплачивая налоги стране-оккупанту.

По определению следственного судьи на корпоративные права двух обществ наложен арест и переданы в АРМА», - говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что ранее на корпоративные права на гостиницу в Трускавце, которыми владеет фигурант, был наложен арест. Стоимость этих активов около 6 млн. грн.

Таким образом арестованы бизнес-активы гражданина россии в целом на почти 11 млн грн.

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