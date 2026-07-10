  1. В Украине

Полеты пока не возобновят: Кабмин объяснил, зачем утвердил стратегию восстановления гражданской авиации до 2030 года

17:27, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство приступило к подготовке к восстановлению гражданской авиации после войны, подчеркнув, что в ближайшее время открытие воздушного пространства не планируется.
Полеты пока не возобновят: Кабмин объяснил, зачем утвердил стратегию восстановления гражданской авиации до 2030 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял два взаимосвязанных решения, направленных на подготовку к восстановлению гражданской авиации после окончания войны. Речь идет об утверждении Стратегии развития отрасли гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины до 2030 года, а также о создании Межведомственного координационного центра по вопросам организации использования воздушного пространства и деятельности аэропортов. Оба документа разработаны Министерством развития общин и территорий Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Открытие полетов пока не планируется

В настоящее время воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации из-за полномасштабной агрессии России. Правительство подчеркивает, что принятые решения не означают открытия авиасообщения в ближайшее время.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, речь идет не о запуске полетов, а об ответственном планировании развития отрасли. Он отметил, что возможность возобновления гражданской авиации будет определяться исключительно ситуацией с безопасностью, однако уже сейчас необходимо формировать видение развития отрасли, координировать работу ответственных органов и готовить необходимые решения.

Стратегия определяет развитие отрасли до 2030 года

Утвержденная Стратегия определяет долгосрочные приоритеты развития гражданской авиации до 2030 года. Документ подготовлен в соответствии с Национальной транспортной стратегией Украины, евроинтеграционным курсом государства и стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ее реализация будет проходить в два этапа: в 2026–2028 и 2029–2030 годах.

Среди основных направлений предусмотрены модернизация аэропортовой и аэронавигационной инфраструктуры, интеграция Украины в Единое авиационное пространство Европейского Союза, развитие мультимодального транспортного сообщения, внедрение современных стандартов авиационной безопасности, а также поэтапное возобновление пассажирских и грузовых авиаперевозок после восстановления безопасного использования воздушного пространства.

Для координации создан межведомственный центр

Одновременно правительство создало Межведомственный координационный центр, который будет обеспечивать взаимодействие органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, представителей авиационной отрасли и других участников процесса подготовки к возобновлению гражданской авиации.

В его основные задачи будут входить координация использования воздушного пространства, работы аэродромов и аэропортов, подготовка пошагового плана возобновления авиасообщения, а также разработка новой архитектуры безопасности гражданской авиации с учетом современных вызовов.

В Кабмине отмечают, что принятые решения являются частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и должны заложить основу для восстановления конкурентоспособной, безопасной и интегрированной в европейское авиационное пространство гражданской авиации после окончания войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины авиация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто платит за коррупционеров: финансовый мониторинг залогов по проекту 15388

Как обязательная верификация источников залога и обнародование данных о залогодателях изменит стратегию защиты по делам НАБУ и САП.

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]