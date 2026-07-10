Полеты пока не возобновят: Кабмин объяснил, зачем утвердил стратегию восстановления гражданской авиации до 2030 года

Правительство приступило к подготовке к восстановлению гражданской авиации после войны, подчеркнув, что в ближайшее время открытие воздушного пространства не планируется.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял два взаимосвязанных решения, направленных на подготовку к восстановлению гражданской авиации после окончания войны. Речь идет об утверждении Стратегии развития отрасли гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины до 2030 года, а также о создании Межведомственного координационного центра по вопросам организации использования воздушного пространства и деятельности аэропортов. Оба документа разработаны Министерством развития общин и территорий Украины.

Открытие полетов пока не планируется

В настоящее время воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации из-за полномасштабной агрессии России. Правительство подчеркивает, что принятые решения не означают открытия авиасообщения в ближайшее время.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, речь идет не о запуске полетов, а об ответственном планировании развития отрасли. Он отметил, что возможность возобновления гражданской авиации будет определяться исключительно ситуацией с безопасностью, однако уже сейчас необходимо формировать видение развития отрасли, координировать работу ответственных органов и готовить необходимые решения.

Стратегия определяет развитие отрасли до 2030 года

Утвержденная Стратегия определяет долгосрочные приоритеты развития гражданской авиации до 2030 года. Документ подготовлен в соответствии с Национальной транспортной стратегией Украины, евроинтеграционным курсом государства и стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ее реализация будет проходить в два этапа: в 2026–2028 и 2029–2030 годах.

Среди основных направлений предусмотрены модернизация аэропортовой и аэронавигационной инфраструктуры, интеграция Украины в Единое авиационное пространство Европейского Союза, развитие мультимодального транспортного сообщения, внедрение современных стандартов авиационной безопасности, а также поэтапное возобновление пассажирских и грузовых авиаперевозок после восстановления безопасного использования воздушного пространства.

Для координации создан межведомственный центр

Одновременно правительство создало Межведомственный координационный центр, который будет обеспечивать взаимодействие органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, представителей авиационной отрасли и других участников процесса подготовки к возобновлению гражданской авиации.

В его основные задачи будут входить координация использования воздушного пространства, работы аэродромов и аэропортов, подготовка пошагового плана возобновления авиасообщения, а также разработка новой архитектуры безопасности гражданской авиации с учетом современных вызовов.

В Кабмине отмечают, что принятые решения являются частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и должны заложить основу для восстановления конкурентоспособной, безопасной и интегрированной в европейское авиационное пространство гражданской авиации после окончания войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.