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  1. В Україні

В АРМА передали корпоративні права громадянина рф на товариства у Трускавці, Києві та Запоріжжі

15:46, 13 жовтня 2023
Вартість переданих в АРМА активів росіянина складає майже 5 млн грн
В АРМА передали корпоративні права громадянина рф на товариства у Трускавці, Києві та Запоріжжі
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Офіс Генерального прокурора повідомив, що було арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права і майно суб’єкта господарювання. Їх кінцевим бенефіціаром є громадянин рф. Про це йдеться на офіційному сайті ОГП.

Вартість переданих активів складає майже 5 млн грн.

Зазначається, що у власності громадянина держави-агресора перебувають підприємства і майнові комплекси на території курортного Трускавця на Львівщині та в АР Крим.

«Встановлено, що у 2016 році його готель на окупованому півострові надавав свої послуги щодо проживання воєнізованим формуванням рф. На сьогоднішній день він продовжує здійснювати свою діяльність, сплачуючи податки країні-окупанту.

За ухвалою слідчого судді на корпоративні права двох товариств накладено арешт та передано в АРМА», - сказано у повідомленні.

У ОГП нагадали, що раніше на корпоративні права на готель у Трускавці, якими володіє фігурант, було накладено арешт. Вартість цих активів близько 6 млн грн.

Таким чином арештовано бізнес-активів громадянина рф загалом на майже 11 млн грн.

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