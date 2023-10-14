Как избежать ловушки торговцев людьми: советы для личной безопасности

По данным IOM Ukraine в Украине преобладает трудовая эксплуатация.

Источник фото: soroka

Торговля людьми – это преступление, которое может затронуть любого, независимо от пола, возраста или социального статуса. Она включает в себя различные формы эксплуатации, такие как сексуальная и трудовая эксплуатация, принудительное попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, военные конфликты и прочее. Особенно актуальной является трудовая эксплуатация в Украине, согласно данным IOM Ukraine. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Преступники, которые занимаются торговлей людьми, часто маскируют свои намерения, предлагая заманчивые предложения о работе, жилье или лучшей жизни. Для того, чтобы не стать жертвой этого преступления, особенно важно соблюдать правила личной безопасности:

Будьте осмотрительными: Никогда и никому не передавайте свои документы, удостоверяющие вашу личность. Ваша идентичность - это ваша главная ценность.

Изучайте язык: Если вы планируете работать в другой стране, научитесь базовым фразам и выражениям, что поможет вам контролировать ситуацию.

Оберегайте свою личную информацию: Не делитесь личной информацией в интернете и помните о кибербезопасности.

Проверяйте условия труда: Прежде чем принимать любое предложение работы, тщательно оцените условия и проверьте их на соответствие законодательству.

Информируйте близких: Рассказывайте своим родственникам, друзьям и партнерам обо всех деталях вашего путешествия, включая маршрут, страну и место назначения. Предоставьте им контактную информацию лиц, которые вас будут встречать.

Используйте кодовое слово: Придумайте с близкими кодовое слово, которое вы можете использовать, если окажетесь в опасности. Это может быть секретным сигналом для окружающих, что вы нуждаетесь в помощи.

Имейте список консульских номеров: Всегда имейте при себе список телефонов посольств и консульских учреждений Украины за рубежом, чтобы в случае необходимости вы могли быстро связаться с дипломатической поддержкой.

Следуя этим советам, вы сможете защитить себя от торговцев людьми и сохранить свою личную безопасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.