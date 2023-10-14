В пяти прифронтовых областях заработали мобильные центры занятости

Услуги службы занятости на прифронтовых территориях становятся более доступными благодаря мобильным центрам занятости.

Источник фото: pokrovgzk.com.ua

Украинцы на прифронтовых территориях получили доступ к улучшенным услугам службы занятости благодаря инновационной инициативе. При поддержке Программы развития ООН в Украине пять областей – Донецкая, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Одесская - теперь могут пользоваться мобильными центрами занятости, сообщил Государственный центр занятости. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Эти мобильные автомобили оборудованы современной техникой, что позволяет предоставлять качественные услуги в населенных пунктах, пострадавших в результате боевых действий, а также в отдаленных территориальных общинах.

Местным жителям теперь станут доступными индивидуальные консультации по получению ваучера на обучение, предпринимательство и развитие бизнеса. Кроме того, квалифицированные специалисты будут проводить тренинги, семинары, ярмарки вакансий и презентации работодателей.

Благодаря этим мобильным центрам, не только облегчается доступ жителей прифронтовых территорий к услугам службы занятости, но и способствует экономическому восстановлению этих регионов в условиях войны.

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