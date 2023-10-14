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  1. В Україні

У п’яти прифронтових областях запрацювали мобільні центри зайнятості

20:40, 14 жовтня 2023
Послуги служби зайнятості на прифронтових територіях стають доступнішими завдяки мобільним центрам зайнятості.
У п’яти прифронтових областях запрацювали мобільні центри зайнятості
Джерело фото: pokrovgzk.com.ua
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Українці на прифронтових територіях отримали доступ до поліпшених послуг служби зайнятості завдяки інноваційній ініціативі. За підтримки Програми розвитку ООН в Україні п'ять областей – Донецька, Харківська, Миколаївська, Херсонська і Одеська – тепер можуть користуватися мобільними центрами зайнятості, повідомив Державний центр зайнятості. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ці мобільні автомобілі обладнані сучасною технікою, що дозволяє надавати якісні послуги у населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій, а також в віддалених територіальних громадах.

Місцевим мешканцям тепер стануть доступними індивідуальні консультації з отримання ваучера на навчання, підприємництво та розвиток бізнесу. Крім того, кваліфіковані фахівці проводитимуть тренінги, семінари, ярмарки вакансій та презентації роботодавців.

Завдяки цим мобільним центрам, не лише полегшується доступ мешканців прифронтових територій до послуг служби зайнятості, але і сприяє економічному відновленню цих регіонів в умовах війни.

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