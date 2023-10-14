Українці зможуть спостерігати сонячне затемнення: назвали точний час

Місяць на 91% закриє собою Сонце.

Сьогодні, 14 жовтня, на небосхилі відбудеться захоплююче кільцеподібне сонячне затемнення, що надасть унікальну можливість спостерігати тонке кільце сонячного світла навколо Місяця, – повідомляє NASA.

Місяць перекриє близько 91% сонячного диска, створюючи ефект кільцеподібного затемнення. Протяжність так званої «кільцевої лінії» становитиме від 190 до 220 кілометрів, і вона буде простягнута над територією Мексики та Центральної Америки.

Максимальна фаза цього захоплюючого природного спектаклю в Україні наступить о 20:59. Сонячне затемнення розпочнеться о 18:03, дозволяючи небесним спостерігачам насолодитися цим вражаючим явищем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.