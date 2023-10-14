Украинцы смогут наблюдать солнечное затмение: назвали точное время

Луна на 91% закроет собой Солнце.

Сегодня, 14 октября, на небосклоне произойдет захватывающее кольцеобразное солнечное затмение, что предоставит уникальную возможность наблюдать тонкое кольцо солнечного света вокруг Луны, – сообщает NASA.

Луна перекроет около 91% солнечного диска, создавая эффект кольцеобразного затмения. Протяженность так называемой «кольцевой линии» составит от 190 до 220 километров, и она будет протянута над территорией Мексики и Центральной Америки.

Максимальная фаза этого захватывающего природного спектакля в Украине наступит в 20:59. Солнечное затмение начнется в 18:03, позволяя небесным наблюдателям насладиться этим впечатляющим явлением.

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