Бывший командир воинской части подозревается в присвоении недвижимости на набережной Днепра

ГБР подозревает бывшего командира в/ч из Днепра в содействии незаконному захвату недвижимости на набережной города.

Бывшему командиру воинской части объявили подозрение в причастности к незаконной передаче имущества. Речь идет о незаконном отчуждении двух крупных торговых павильонов на набережной города Днепр, – сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, полковник в марте 2022 года издал приказы о принудительном отчуждении имущества в пользу подразделений своей воинской части, однако не указал конкретных назначения для этого имущества. После издания этих документов, павильоны были захвачены и разобраны группой под охраной добровольческого формирования Днепровской территориальной общины, которое не имело никакого отношения к воинской части или государственным органам. Земля, на которой располагались эти павильоны, была ограждена, и начаты подготовительные работы по частному строительству.

На основании результатов экспертиз было установлено, что владельцам павильонов - как физическим, так и юридическим лицам, нанесен общий ущерб на сумму 21 миллион гривен.

Также было получено заключение судебной военной экспертизы, которое подтвердило незаконность соответствующего приказа и действий командира.

Сейчас земельные участки, на которых располагалось незаконно отчужденное и разобранное недвижимое имущество, подвергнуты аресту.

Бывшему командиру воинской части было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины, а именно - в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий. По этим обвинениям может быть применено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Кроме того, сотрудники ГБР инициировали ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 21 миллион гривен.

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