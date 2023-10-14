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  1. В мире

Война между Израилем и Ираном может привести к росту цен на нефть до уровня 150 долларов за баррель, – Гетманцев

10:45, 14 октября 2023
Перерастание конфликта в войну между Израилем и Ираном может привести к катастрофе в мировой экономике.
Война между Израилем и Ираном может привести к росту цен на нефть до уровня 150 долларов за баррель, – Гетманцев
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Если конфликт между Израилем и боевиками Хамас перейдет в войну между Израилем и Ираном – это будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики, сопоставимые с пандемией. Об этом сообщил секретарь Национального совета восстановления Украины от последствий войны Даниил Гетманцев, ссылаясь на Bloomberg.

Согласно прогнозам аналитиков, возможные последствия подобного ближневосточного конфликта могут включать рост цен на нефть до уровня 150 долларов за баррель, глобальную инфляцию на уровне 6,9% и длительную рецессию.

Аналитики Bloomberg дали три наиболее вероятные прогнозы последствий развития ближневосточного конфликта.

Подобно предыдущим войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и Хамасом, который возник на прошлой неделе, может потенциально распространиться на большее количество стран и подорвать мировую экономику, даже привести ее к рецессии.

Наиболее серьезный сценарий предусматривает резкое обострение конфликта между Израилем и Ираном, который поставляет оружие и финансирует Хамас – организацию, которую признали террористической Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. В этом случае Bloomberg Economics предусматривает подъем цен на нефть до 150 долларов за баррель и рецессию с глобальным ростом на уровне 1,7%, что может привести к сокращению мирового производства примерно на 1 триллион долларов.

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