Війна між Ізраїлем та Іраном може призвести до зростання цін на нафту до рівня 150 доларів за барель, – Гетманцев

Переростання конфлікту у війну між Ізраїлем та Іраном може призвести до катастрофи в світовій економіці.

Якщо конфлікт між Ізраїлем та бойовиками Хамас перейде у війну між Ізраїлем і Іраном – це буде мати катастрофічні наслідки для світової економіки, співставні з пандемією. Про це повідомив секретар Національної ради відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, посилаючись на Bloomberg.

Відповідно до прогнозів аналітиків, можливі наслідки подібного близькосхідного конфлікту можуть включати зростання цін на нафту до рівня 150 доларів за барель, глобальну інфляцію на рівні 6,9% та тривалу рецесію.

Аналітики Bloomberg дали три найбільш ймовірні прогнози наслідків розвитку близькосхідного конфлікту.

Подібно до попередніх воєн на Близькому Сході, конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, який виник минулого тижня, може потенційно поширитися на більше країн та підірвати світову економіку, навіть призвести її до рецесії.

Найбільш серйозний сценарій передбачає різке загострення конфлікту між Ізраїлем і Іраном, який постачає зброю та фінансує Хамас – організацію, яку визнали терористичною Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. У цьому випадку Bloomberg Economics передбачає підйом цін на нафту до 150 доларів за барель та рецесію з глобальним зростанням на рівні 1,7%, що може призвести до скорочення світового виробництва приблизно на 1 трильйон доларів.

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