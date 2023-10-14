Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні з’явиться Державний реєстр фільмів – показувати кіно можна буде лише за умови його внесення до Реєстру

Набули чинності зміни, за якими демонструвати можна буде лише фільми, внесені до Державного реєстру фільмів: які умови внесення до Реєстру.

Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Андрій Гайченко про законопроект щодо автоматичного зняття арештів з рахунку: «Людина зможе сплатити свій борг і забути про нього»

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ

Вирішальний голос при відборі кандидатів до КСУ матимуть колишній член Венеційської комісії, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія та колишній Президент Конференції суддів США.

Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

  1. У світі

Війна між Ізраїлем та Іраном може призвести до зростання цін на нафту до рівня 150 доларів за барель, – Гетманцев

10:45, 14 жовтня 2023
Переростання конфлікту у війну між Ізраїлем та Іраном може призвести до катастрофи в світовій економіці.
Війна між Ізраїлем та Іраном може призвести до зростання цін на нафту до рівня 150 доларів за барель, – Гетманцев
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Якщо конфлікт між Ізраїлем та бойовиками Хамас перейде у війну між Ізраїлем і Іраном – це буде мати катастрофічні наслідки для світової економіки, співставні з пандемією. Про це повідомив секретар Національної ради  відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, посилаючись на Bloomberg.

Відповідно до прогнозів аналітиків, можливі наслідки подібного близькосхідного конфлікту можуть включати зростання цін на нафту до рівня 150 доларів за барель, глобальну інфляцію на рівні 6,9% та тривалу рецесію.

Аналітики Bloomberg дали три найбільш ймовірні прогнози наслідків розвитку близькосхідного конфлікту.

Подібно до попередніх воєн на Близькому Сході, конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, який виник минулого тижня, може потенційно поширитися на більше країн та підірвати світову економіку, навіть призвести її до рецесії.

Найбільш серйозний сценарій передбачає різке загострення конфлікту між Ізраїлем і Іраном, який постачає зброю та фінансує Хамас – організацію, яку визнали терористичною Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. У цьому випадку Bloomberg Economics передбачає підйом цін на нафту до 150 доларів за барель та рецесію з глобальним зростанням на рівні 1,7%, що може призвести до скорочення світового виробництва приблизно на 1 трильйон доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду