Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Поліцейська склала протокол на водія за ст. 130 під впливом колеги, але суд визнав їх дії провокацією

Патрульні шукали у водія заборонені предмети, потім звинуватили водія у зловживанні алкоголем, а коли це не вдалося, повідомили йому, що він наркоман .

В Україні з’явиться Державний реєстр фільмів – показувати кіно можна буде лише за умови його внесення до Реєстру

Набули чинності зміни, за якими демонструвати можна буде лише фільми, внесені до Державного реєстру фільмів: які умови внесення до Реєстру.

Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Андрій Гайченко про законопроект щодо автоматичного зняття арештів з рахунку: «Людина зможе сплатити свій борг і забути про нього»

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

  1. В Україні

Колишній командир військової частини підозрюється у привласненні нерухомості на набережній Дніпра

12:33, 14 жовтня 2023
ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості на набережній міста.
Колишній командир військової частини підозрюється у привласненні нерухомості на набережній Дніпра
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Колишньому командиру військової частини оголосили підозру у причетності до незаконної передачі майна. Йдеться про незаконне відчуження двох великих торгових павільйонів на набережній міста Дніпро, – повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів своєї військової частини, проте не вказав конкретних призначення для цього майна. Після видання цих документів, павільйони були захоплені та розібрані групою під охороною добровольчого формування Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного стосунку до військової частини або державних органів. Земля, на якій розташовувалися ці павільйони, була огороджена, і розпочато підготовчі роботи з приватного будівництва.

На підставі результатів експертиз було встановлено, що власникам павільйонів - як фізичним, так і юридичним особам, завдано загальних збитків на суму 21 мільйон гривень.

Також було отримано висновок судової військової експертизи, який підтвердив незаконність відповідного наказу та дій командира.

Наразі земельні ділянки, на яких розташовувалося незаконно відчужене та розібране нерухоме майно, піддані арешту.

Колишньому командиру військової частини було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України, а саме - у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. За цими звинуваченнями може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Крім того, співробітники ДБР ініціювали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 мільйон гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду