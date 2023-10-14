Колишній командир військової частини підозрюється у привласненні нерухомості на набережній Дніпра

ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості на набережній міста.

Колишньому командиру військової частини оголосили підозру у причетності до незаконної передачі майна. Йдеться про незаконне відчуження двох великих торгових павільйонів на набережній міста Дніпро, – повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів своєї військової частини, проте не вказав конкретних призначення для цього майна. Після видання цих документів, павільйони були захоплені та розібрані групою під охороною добровольчого формування Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного стосунку до військової частини або державних органів. Земля, на якій розташовувалися ці павільйони, була огороджена, і розпочато підготовчі роботи з приватного будівництва.

На підставі результатів експертиз було встановлено, що власникам павільйонів - як фізичним, так і юридичним особам, завдано загальних збитків на суму 21 мільйон гривень.

Також було отримано висновок судової військової експертизи, який підтвердив незаконність відповідного наказу та дій командира.

Наразі земельні ділянки, на яких розташовувалося незаконно відчужене та розібране нерухоме майно, піддані арешту.

Колишньому командиру військової частини було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України, а саме - у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. За цими звинуваченнями може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Крім того, співробітники ДБР ініціювали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 мільйон гривень.

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