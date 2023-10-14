Як уникнути пастки торгівців людьми: поради для особистої безпеки

За даними IOM Ukraine в Україні переважає трудова експлуатація.

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Торгівля людьми – це злочин, який може спіткнути будь-кого, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. Вона включає в себе різноманітні форми експлуатації, такі як сексуальна та трудова експлуатація, примусове жебрацтво, втягнення в злочинну діяльність, військові конфлікти та інше. Особливо актуальною є трудова експлуатація в Україні, згідно з даними IOM Ukraine. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Злочинці, які займаються торгівлею людьми, часто маскують свої наміри, пропонуючи привабливі пропозиції щодо роботи, житла або кращого життя. Для того, щоб не стати жертвою цього злочину, особливо важливо дотримуватися правил особистої безпеки:

Будьте обачними: Ніколи і нікому не передавайте свої документи, які посвідчують вашу особу. Ваша ідентичність - це ваша головна цінність.

Вивчайте мову: Якщо ви плануєте працювати в іншій країні, навчіться базовим фразам і виразам, що допоможе вам контролювати ситуацію.

Оберігайте свою особисту інформацію: Не діліться особистою інформацією в інтернеті і пам'ятайте про кібербезпеку.

Перевіряйте умови праці: Перш ніж приймати будь-яку пропозицію роботи, ретельно оцініть умови і перевірте їх на відповідність законодавству.

Інформуйте близьких: Розповідайте своїм родичам, друзям та партнерам про всі деталі вашої подорожі, включаючи маршрут, країну та місце призначення. Надайте їм контактну інформацію осіб, які вас будуть зустрічати.

Використовуйте кодове слово: Придумайте з близькими кодове слово, яке ви можете використовувати, якщо виявитеся у небезпеці. Це може бути секретним сигналом для оточуючих, що ви потребуєте допомоги.

Майте список консульських номерів: Завжди майте при собі список телефонів посольств та консульських установ України за кордоном, щоб в разі необхідності ви могли швидко зв'язатися з дипломатичною підтримкою.

Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити себе від торгівців людьми та зберегти свою особисту безпеку.

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