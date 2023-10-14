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  1. В Україні

Українцям перерахують податки на квартири: скільки доведеться платити

22:00, 14 жовтня 2023
В Україні на 2024 рік збільшаться податки на квартири.
Українцям перерахують податки на квартири: скільки доведеться платити
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Українцям на 2024 рік доведеться сплачувати податки за свої квартири, обчислені на основі площі житла за попередній рік 2023. За інформацією від Державної податкової служби, розмір цього податку складе 100,5 гривень за квадратний метр, що перевищує встановлену законом норму. За чинним законодавством, норма для квартири складає 60 квадратних метрів, а для будинку – 120 квадратних метрів.

Зазначено, що податок обчислюється лише на «надлишкову» площу поза зазначеною нормою. Місцева влада має право збільшувати цю «норму», але це рідко робиться, оскільки зібрані кошти йдуть у бюджет. Зараз діють такі норми:

  • 60 квадратних метрів для квартир: податок сплачується за кожен наступний квадратний метр.
  • 120 квадратних метрів для будинків: податок сплачується за кожен наступний квадратний метр.
  • 180 квадратних метрів, якщо у вас є і будинок, і квартира: податок сплачується за кожен наступний квадратний метр.

Розмір податку становить до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік. У 2023 році мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень (і залишилася на тому рівні). Таким чином, максимальна сума податку на зайву площу складає 100,5 гривень за кожен квадратний метр.

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