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  1. У світі

У Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера: тисячі людей збирали гроші в пакети, відео

10:05, 25 жовтня 2023
Люди прийшли на акцію великими компаніями та намагалися вихопити гроші з-під носа одне одного.
У Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера: тисячі людей збирали гроші в пакети, відео
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У Чехії відбулася масштабна благодійна акція, під час якої людям роздали мільйон доларів. Для акції орендували гелікоптер, який розкидав гроші у полі поблизу міста Лиса-над-Лабем. Організував квест інфлюенсер і ведучий Каміл Бартошек, який більш відомий під псевдонімом Kazma, передає Brainee.

Казма влаштував конкурс, у якому пообіцяв переможцю мільйон доларів за розшифрований код у його авторському фільмі «Onemanshow: The Movie». Проте ніхто не зміг здогадатися, що інфлюенсер зашифрував у відео.

Зрештою, не дочекавшись правильної відповіді, мільйонер пообіцяв не залишати собі гроші, а дати можливість кожному фанату забрати їх.

Він розіслав зашифровану локацію користувачам, які поділилися своєю поштою. У визначений день та час Казма відправив на місце гелікоптер з ящиком грошей.

Над полем, де стояли тисячі людей, банкноти розвіялися та засипали землю, а очевидці з пакетами кинулися їх збирати. На збір грошей пішло менше години.

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