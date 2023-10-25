Электронный суд: как подать вторичное заявление по делу

Для подачи вторичного заявления в Электронном суде необходимо сделать несколько шагов.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» объяснило, как подать вторичное заявление по делу в Электронном суде.

В системе все шаблоны разделены на две части: первичного и вторичного типа. Например, шаблон «Отвод судьи» невозможно использовать из раздела «Мои заявления». Шаблон заявления об «Отводе судьи» вторичного типа и доступен для подачи только при наличии дела и производства.

Вторичные заявления – это заявления подаваемые по делу, которое уже зарегистрировано в суде и доступ к которому вам предоставлен в кабинете ЕС. Вторичные заявления подаются пользователями из раздела «Мои дела». Номер дела, номер производства (при наличии), тип судопроизводства, категория/подкатегория дела, суд и судья будут заполнены автоматически содержащейся в деле информацией.

Для подачи вторичного заявления необходимо:

- Выбрать профиль пользователя («Как физическое лицо» или «Как представитель»).

- Открыть раздел «Мои дела».

- Перейти к производству и нажать кнопку «Создать заявление».

- При необходимости вернуться к предыдущему шагу нажмите кнопку «Вернуться».

- Дальнейшие шаги зависят от выбранного шаблона.

Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

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