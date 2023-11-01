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Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів

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Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів

11:37, 1 листопада 2023
Спочатку розподілятимуться справи, дисциплінарне провадження по суддях в яких розпочато, однак не завершено.
Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів
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Як відомо, з 1 листопада 2023 року Вища рада правосуддя відновлює розподіл дисциплінарних скарг на суддів.

До формування на конкурсних засадах автономної Служби дисциплінарних інспекторів розгляд дисциплінарних скарг будуть здійснювати члени Вищої ради правосуддя.

Також нагадаємо, що через зміни у законодавстві, Вища рада правосуддя не здійснювала розгляд дисциплінарних скарг на суддів з серпня 2021 року.

Тож, наразі у Раді правосуддя накопичилося 12 366 скарг на суддів.

При цьому 2 800 скарг, це, фактично, однакові скарги, які стосуються одних і тих же суддів та стосуються одних і тих же епізодів.

31 жовтня Вища рада правосуддя затвердила  Зміни до Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена ВРП-доповідача).

У ВРП зазначили, що спочатку розподілятимуться справи, дисциплінарне провадження в яких розпочато, однак не завершено. Таких скарг близько 800.

Далі авторозподілу підлягатимуть скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора. 

Потім послідовно розподілятимуть близько 11 500 скарг, які надійшли з 5 серпня 2021 року до 31 жовтня 2023 року. 

При цьому скарги різних заявників стосовно одного й того самого судді або скарги стосовно суддів різних судових інстанцій, які здійснювали судочинство в одній судовій справі розподілятимуться члену Вищої ради правосуддя, визначеному системою для перевірки першої такої скарги, перевірка якої членом Ради не завершена. Станом на 31 жовтня 2023 року налічується близько 2800 таких справ. 

Паралельно здійснюватиметься розподіл нових справ та матеріалів, які надходитимуть до Вищої ради правосуддя з 1 листопада 2023 року.

Відповідно до змін не розподіляються члену Вищої ради правосуддя справи, що надійшли:

1)  за один місяць до закінчення повноважень члена ВРП;

2)  за 5 робочих днів до початку відпустки члена ВРП, тривалість якої становить не менше 14 календарних днів;

3)  за 3 робочі дні до початку відпустки члена ВРП, тривалість якої становить менше 14 календарних днів;

4)  у період відпустки члена ВРП;

5)  за один робочий день до відрядження члена ВРП;

6)  у дні перебування члена ВРП у відрядженні; 

7)  у період тимчасової непрацездатності члена ВРП;

8)  у разі зупинення повноважень члена ВРП;

9)  в інших передбачених законодавством випадках, коли член ВРП не може здійснювати свої повноваження.

Скарги щодо дисциплінарних проступків суддів (дисциплінарні скарги), дисциплінарні справи, скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора не розподіляються члену Вищої ради правосуддя за два місяці до закінчення повноважень члена ВРП.

Дисциплінарні скарги розподіляються між членами Вищої ради правосуддя, які входять до складу Дисциплінарних палат ВРП.

Скарги на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах розподіляються між членами Вищої ради правосуддя, які не входили до складу Дисциплінарної палати при ухваленні оскаржуваного рішення.

Матеріали щодо звільнення судді з посади, а також переведення, відрядження судді розподіляються члену Вищої ради правосуддя, на розгляді якого вже перебувають матеріали про звільнення судді з посади з інших підстав, або про призначення, переведення, відрядження.

Якщо член Вищої ради правосуддя є учасником справи, яка розподіляється (скаржник або особа, стосовно якої подано скаргу), такий член Вищої ради правосуддя не бере участі у розподілі такої справи.

Вимога члена Дисциплінарної палати, який не згодний із рішенням Дисциплінарної палати про відмову у відкритті дисциплінарної справи, у разі тривалої відсутності такого члена Дисциплінарної палати через хворобу чи у зв’язку з відпусткою (понад 30 днів) або у разі його звільнення чи припинення повноважень розподіляється між членами Вищої ради правосуддя, які не входили до складу Дисциплінарної палати під час ухвалення цього рішення.

Результатом автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя для проведення перевірки є протокол, створений автоматизованою системою. Доступ до коригування протоколу автоматичного визначення члена ВРП автоматично блокується автоматизованою системою.

Автор: Наталя Мамченко

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