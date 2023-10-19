Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Вища рада правосуддя 19 жовтня 2023 року визначила, що розподіл дисциплінарних скарг на суддів між членами ВРП розпочнеться 1 листопада.

Наразі, як повідомили у ВРП, залишається нерозглянутими майже 12 тис. скарг на суддів.

У рішенні ВРП від 19 жовтня зазначено наступне:

«Відновити розподіл між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, розподіл яких зупинено рішенням Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1809/0/15-21, з 1 листопада 2023 року

Здійснити розподіл скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, які надійшли до Вищої ради правосуддя до 1 листопада 2023 року, а також дисциплінарних справ, відкритих за рішеннями Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, без урахування окремих приписів пункту 2.5 Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача), а саме:

«Не розподіляються члену Вищої ради правосуддя справи, що надійшли:

1) за один місяць до закінчення повноважень члена Вищої ради правосуддя;

2) за п’ять робочих днів до початку відпустки члена Вищої ради правосуддя, тривалість якої становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

3) за три робочі дні до початку відпустки члена Вищої ради правосуддя, тривалість якої становить менше чотирнадцяти календарних днів;

4) у період відпустки члена Вищої ради правосуддя;

5) за один робочий день до відрядження члена Вищої ради правосуддя;

6) у дні перебування члена Вищої ради правосуддя у відрядженні;

7) у період тимчасової непрацездатності члена Вищої ради правосуддя;

8) у разі зупинення повноважень члена Вищої ради правосуддя;

9) в інших передбачених законодавством випадках, коли член Вищої ради правосуддя не може здійснювати свої повноваження»;

«Дисциплінарні скарги, які стосуються розгляду однієї судової справи (скарги різних заявників стосовно одного й того самого судді або скарги на суддів різних судових інстанцій, що здійснювали судочинство в одній судовій справі), розподіляються члену Вищої ради правосуддя, визначеному автоматизованою системою для перевірки першої такої скарги, перевірка якої членом Вищої ради правосуддя не завершена».

Скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарні скарги), подані відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», дисциплінарні справи, які розподілено членам Вищої ради правосуддя ПЛАХТІЙ Інні Борисівні та САЛІХОВУ Віталію Валерійовичу до 5 серпня 2021 року, повторному розподілу не підлягають.

Визначити 1 листопада 2023 року датою початку розрахункового періоду для визначення навантаження члена Вищої ради правосуддя під час автоматизованого розподілу справ (матеріалів)».

Нагадаємо, що 19 жовтня Вища рада правосуддя також обрала секретарів своїх дисциплінарних палат.

Зазначимо, що днями Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9483-2, яким передбачено створення у складі Ради правосуддя автономного підрозділу – Служби дисциплінарних інспекторів, яка повинна здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Втім, до відбору на конкурсних засадах 26 дисциплінарних інспекторів (включно з керівником), розгляд дисциплінарних скарг будуть здійснювати члени Вищої ради правосуддя.

Також, нагадаємо, що через зміни у законодавстві, Вища рада правосуддя не здійснювала розгляд дисциплінарних скарг на суддів з серпня 2021 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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