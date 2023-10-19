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Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

15:50, 19 октября 2023
Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.
Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября
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Высший совет правосудия 19 октября 2023 года определил, что распределение дисциплинарных жалоб на судей между членами ВСП начнется 1 ноября.

В настоящее время, как сообщили в ВСП, остается нерассмотренными почти 12 тыс. жалоб на судей.

В решении ВСП от 19 октября указано следующее:

«Восстановить распределение между членами Высшего совета правосудия жалоб по дисциплинарному проступку судьи (дисциплинарных жалоб), поданных в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», и жалоб на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора, распределение которых приостановлено решением Высшего совета правосудия от 5 августа 2021 года № 1809/0/15-21, с 1 ноября 2023 года. 

Осуществить распределение жалоб по дисциплинарному проступку судьи (дисциплинарных жалоб), поданных в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», жалоб на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора, поступивших в Высший совет правосудия до 1 ноября 2023 года, а также дисциплинарных дел, открытых по решениям Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия, без учета отдельных предписаний пункта 2.5 Положения об автоматизированной системе распределения дел (определение члена Высшего совета правосудия – докладчика), а именно:

«Не распределяются члену Высшего совета правосудия поступившие дела:

1) за один месяц до окончания полномочий члена Высшего совета правосудия;

2) за пять рабочих дней до начала отпуска члена Высшего совета правосудия, продолжительность которого составляет не менее четырнадцати календарных дней;

3) за три рабочих дня до начала отпуска члена Высшего совета правосудия, продолжительность которого составляет менее четырнадцати календарных дней;

4) в период отпуска члена Высшего совета правосудия;

5) за один рабочий день до командировки члена Высшего совета правосудия;

6) в дни пребывания члена Высшего совета правосудия в командировке;

7) в период временной нетрудоспособности члена Высшего совета правосудия;

8) в случае остановки полномочий члена Высшего совета правосудия;

9) в других предусмотренных законодательством случаях, когда член Высшего совета правосудия не может осуществлять свои полномочия»;

«Дисциплинарные жалобы, касающиеся рассмотрения одного судебного дела (жалобы различных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалобы на судей разных судебных инстанций, осуществлявших судопроизводство в одном судебном деле), распределяются члену Высшего совета правосудия, определенному автоматизированной системой для проверки первой такой жалобы, проверка которой членом Высшего совета правосудия не завершена».

Жалобы по дисциплинарному проступку судьи (дисциплинарные жалобы), поданные в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», дисциплинарные дела, распределенные членам Высшего совета правосудия ПЛАХТИЙ Инне Борисовне и САЛИХОВУ Виталию Валериевичу до 5 августа 2021 года, повторному распределению не подлежат.

Определить 1 ноября 2023 года датой начала расчетного периода для определения нагрузки члена Высшего совета правосудия во время автоматизированного распределения дел (материалов)».

Напомним, что Высший совет правосудия 3 августа 2023 года утвердил состав своих трех дисциплинарных палат.

Отметим, что на днях Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9483-2, предусматривающий создание в составе Совета правосудия автономного подразделения – Службы дисциплинарных инспекторов, которая должна осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Впрочем, до отбора на конкурсной основе 26 дисциплинарных инспекторов (включая руководителя), рассмотрение дисциплинарных жалоб будут осуществлять члены Высшего совета правосудия.

Также, напомним, что из-за изменений в законодательстве Высший совет правосудия не осуществлял рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей с августа 2021 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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